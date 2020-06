Vormelid on valmis alustama, kuid šampuseid tänavu lahti ei korgita

Kui tavapäraselt on vormelisõbrad harjunud, et avalähte eel on stardisirge mehaanikutest, meediast ja kõikvõimalikest tähtsatest külalistelt kihevil, siis nüüd tuleb harjuda uue normaalsusega.

«Koroonaviiruse leviku tõttu tuleb meil turvalisuse kaalutlustel nii mõndagi ümber teha. Tavapärased lahendused enam ei tööta ning pungil stardisirge pole lihtsalt enam mõeldav,» sõnas sarja tegevjuht Ross Brawn. Kuigi täpne reglement on veel välja töötamisel on selge, et mõned üksikud mehaanikud stardirajale siiski jäävad, et vormelite rehve soojas hoida.

Kümmekond mehaanikut askeldamas Sebastian Vetteli vormeli ümber. See vaatepilt jääb nüüd minevikku. FOTO: XPB Images/Press Association Images/ScanPix

Lisaks kinnitas Brawn, et tavapärane šampanjapoodium jäetakse samamoodi tänavu ära. «Pjedestaaliprotseduur ei saa samamoodi endiseks jääda, üks võimalik lahendusi oleks masinad stardisirgel kuidagi paika reastada. Ühtegi trofeed me üle anda ei saa, kuid me töötame selle kallal, et asja televisiooni jaoks vaatemänguliseks luua.»

Mõistagi toimuvad kõik võistlused ka tühjade tribüünide ees.

Tänavune vormelihooaeg saab oma avalähte 5. juulil Austrias, kus toimub nädal aega hiljem ka hooaja teine osavõistlust. Seejärel kihutatakse Ungaris (19. juuli), kaks korda Suurbritannias (2. ja 9. august), Hispaanias (16. august), Belgias (30. august) ja Itaalias (6. september).