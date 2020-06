US Open ikkagi toimub, kuid tennisistid on osalemises kahevahel

Mitu allikat kinnitas Forbesi ajakirjanikule Adam Zagoriale, et nii WTA kui ka ATP on heakskiidu andnud korraldajate plaanile alustada kaks nädalat kestva Suure slämmi turniiriga 31. augustil.

Küll ei oska keegi hinnata, palju mängijaid koroonaviirusest tingitud reisipiirangute tõttu USAsse kohale tulemata jätaks. Lisaks on mitmed maailma tippmängijad eesotsas Novak Djokovici, Rafael Nadali, Simona Halepi ja Ashleigh Bartyga sõnanud, et isegi kui neil oleks võimalik USAsse kohale tulla, pole nad kindlad, kas nad koroona tõttu seda teha sooviksid.

Kui tavapäraselt on US Open aasta viimane suurturniir, siis tänavu ei pruugi see nii olla. Nimelt lükkasid Prantsusmaa lahtiste korraldajad oma võistluse septembrisse, ent kivisse see veel raiutud pole. Wimbledoni tenniseturniir jäi tänavu esimest korda pärast 1945. aastat ära.