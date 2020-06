Järgmised eestlased tagasid koha Serie A-s

Kui Itaalia meeste liigajalgpall saab sel nädalal oma avalähte, siis naiste hooaeg kuulutati 8. juunil enneaegselt lõppenuks. See aga tähendas kahele Eesti naiste koondislasele, Lisette Tammikule (21) ning Vlada Kubassovale (24), et järgmisel hooajal pallitakse kõrgeimal liigatasemel. «Eesmärk oli koht tagada Serie A-s ja see meil ka õnnestus. Olen väga õnnelik, sest selle nimel on palju vaeva nähtud,» sõnas Tammik usutluses Soccernet.ee-le.