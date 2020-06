Legendaarse Rootsi kõrgushüppaja 15-aastane poeg ületas kõrguse, mis viinuks ta Eesti meistrivõistlusel medalile

U16 vanuseklassi maailmarekord on 2.20 ning Melwin Holmil on aega oktoobrini, et rekord üle lüüa. Siis täitub noormehel 16 eluaastat ning maailma tippmarki ta enam püüda ei saa. «Maailmarekord on omaette teema. Tähtis on see, et ta areneks ja progress jätkuks,» kommenteeris isa.