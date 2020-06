Eesti MM-rallil kriips peal? FIA presidendi sõnul jätkub rallihooaeg septembris

Todt sõnas konverentsil peetud kõnes, et autoralli MM-sarjaga plaanitakse taasalustada esimesel sügiskuul ning võimalikud on mitmed erinevad stsenaariumid. FIA president ütles, et üks võimalikest variantidest on ka edasi lükatud rallide kalendrisse naasmine. Todti kinnitusel töötab FIA jätkuvalt selle nimel, et MM-sari lõpuni sõita.

Lõuna-Eesti teedele kavandatav Dirtfishi ralli on hetkel planeeritud 7.-8. augustile, mis justkui tähendaks, et FIA eestlastega ei arvesta. Samas ei saa ka välistada, et MM-ralli Eestis toimumiseks pidanukski senistest kuupäevadest loobuma ning toimumisaega edasi nihutama.

Lõplik selgus WRC kalendri ning Dirtfishi ralli saatuse kohta peaks saabuma hiljemalt sel reedel, kui koguneb FIA spordinõukogu.

WRC sarja juhid on avalikkust informeerinud, et soovivad MM-hooaja lõpetamiseks pidada sel aastal veel vähemalt neli etappi. Esialgsetele kuupäevadele on jäänud aga ainult kolm rallit: Jaapan, Saksamaa ning Türgi. Edasi on lükatud Argentiina ja Sardiinia võistlused.

On spekuleeritud, et Sardiinia võib sügisel kavva naasta. Argentiinas sõitmine tundub aga üpris vähe tõenäoline, sest see oleks juba logistiliselt üpris keerukas ettevõtmine.