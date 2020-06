Vormel 1 sari tegi hiinale huvitava pakkumise

F1-sari on kinnitanud hooaja esimesed kaheksa etappi ja praegu tehakse tööd, et kalendri teine pool lähinädalatel paika saada. Koroonaviiruse pandeemia on sundinud sarja korraldajaid hooaja plaane ümber mängima. Seetõttu ollakse valmis ühel ringrajal pidama kaks võidusõitu järjest. Samuti kaasatakse ringradasid, mis algselt ei olnud hooaja kavas.

Shanghai spordibüroo juht Xu Bin kinnitas kohalikule raadiojaamale, et kahte etappi on pakutud ka hiinlastele. «Me pole veel selle korraldamise osas otsust vastu võtnud, aga pakkumine on laual.

Vormel 1 sari kinnitas, et esimese kaheksa etapi hulgas Aasia võidusõite ei ole. Hiina GP on lükatud vähemalt aasta teise poolde. Me oleme korraldajatega suhelnud, aga lõplik otsus oleneb pandeemiaga seotud olukorra järgi.