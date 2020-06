Kalev Kruus: soovisin väga saada korvpalluriks, aga kahjuks nii ei läinud

Kas suur armastus Kaunase Žalgirise vastu algaski Sul sellest Euroliiga võiduloost?

Žalgirise-armastus on tulnud tänu sellele, et nad Euroliigas kogu aeg pildil püsivad. Olen seda nii palju igal pool öelnud, et mul pole vahet, kas see on Joensuu Kataja, Žalgiris või midagi muud. Kui mõni väiksem klubi suudab nii ägedat asja ajada, siis... Žalgiris toob mulle pidevalt meelde neid hetki, kui Tallinna Kalev Nõukogude Liidu meistrivõistlustel mängis ja ma väikese poisina Kalevi spordihalli trepil istudes neid vaatamas käisin. Nüüd suudab Žalgiris tekitada minus jätkuvalt uuesti selle emotsiooni. Ma nii väga tahaksin, et meil Eestis oleks ka taoline klubi, aga tundub, et see on ikkagi võimatu.

Kui Sa ikkagi tahtsid nii väga korvpalluriks saada, siis miks see Sul ei õnnestunud?

Tegin selle nimel enda arvates ikkagi väga palju, et kuskile jõuaksin. Aga tol hetkel oli meie meeste tase nii hea, et kohe läbi ei saanud lüüa. Just see üleminekuhetk sai saatuslikuks. Ma lõpetasin keskkooli väga noorelt, olin alles 17, kuna läksin aasta varem kooli. Jäin täiesti ula peale. Käisin paar korda küll Kamee meeskonna trennis, kus olid siis näiteks Gert Kullamäe ja Peeter Grünthal, aga mul oli vaja hakata iseseisvat elu elama. Mul polnud võimalust, et saaksin kodus elada ja oleks raha, et lihtsalt korvpalli mängida. Oli vaja tööd teha, et raha teenida ja hakata nii-öelda täiskasvanud inimese elu elama. Täna on ilmselgelt juba puht majanduslikult perekondades see olukord palju lihtsam, et kõik ei pea kohe pärast keskkooli tööd hakkama tegema, et omale leiba teenida.

Kas Sa lisaks korvpallile jälgisid ka teisi spordialasid? Et teletööle minnes olid teadmised spordimaailmast juba olemas?

Jah, olin täiesti padu spordifanaatik ja olen seda siiani. Vaatasin Soome pealt ära kõik, mis võimalik oli. Absoluutselt kõik. Ma olin võimeline (Jens) Weissflogi ja (Matti) Nykäneni aegadest eristama kiivrite järgi kõiki suusahüppajaid, kes mäest alla tulid. Soome jäähokit ja Inglise liigajalgpalli vaatasin mustvalgest telekast põhjanaabrite kanalitest. Soome korvpalli vaatasin ka kõik ära. Sellepärast polnudki Jukka Toijala nimi mulle võõras, kuna ma mäletasin teda väga hästi Kouvola Kouvot meeskonnas mängimas.

Kas Sinu arvates peaks Eesti korvpallikoondise minimaalne tulevikusiht olema iga kord EM-finaalturniirile pääsemine?

Jah, absoluutselt. See peab nii olema ja eriti nüüd, kus on peale saavate meeskondade arv läinud suuremaks. See on väga halb, et meil sattus palju aastaid, kus meid polnudki finaalturniiril. Sellest on kahju. 2001. aastal käisime Türgis ja järgmine oli alles 2015.

Mida Sa sellest Türgi EM-finaalturniirist mäletad?