Lätis võib tänavu toimuda WRC etapp

Liepaja ralli peetakse 14-16 august ja selle korraldajad on olnud ühenduses WRC promootori Oliver Cieslaga, et pidada seal tänavu hoopis autoralli MM-etapp.

WRC kalender on koroonaviiruse poolt tugevalt räsitud - viis rallit on ära jäetud ja kaks edasi lükatud. Hetkel on õigel ajal toimumas vaid Türgi, Saksamaa ja Jaapani rallid. WRC promootor ja FIA otsivad seetõttu rallisid üle Euroopa, et võistlusgraafikut täiendada.

Liepaja ralli korraldaja RA Eventsi esindaja Raimond Storkss kinnitas, et WRC promootoriga ollakse diskussioonis. «RA Events ja WRC promootor pidasid esimese vestluse esmaspäeval, kus arutati organisatsioonilistest aspektidest, tingimustest ja konditsioonidest. Lisaks veel paljudest teemadest, mida oli vaja, et Lätis saaks korraldada WRC ralli. Rõhutan, et tegu oli esialgse vestlusega ja ühtegi otsust ei ole veel vastu võetud.»