Kaido Höövelson: Kaitseväe spordirühma kaotamine on viga

«Kaitseväe juhataja Martin Heremi otsus likvideerida spordirühm on mulle arusaamatu ja annab signaali, et me ei väärtusta tugevaid Eesti mehi,» ütleb endine tippsportlane ja Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Kaido Höövelson. «Sport ja Kaitsevägi on olnud omavahel tihedalt seotud nii Eestis kui ka kõrge elatustasemega Euroopa riikides ning antud samm tuli suure ebameeldiva üllatusena kogu spordiüldsusele,» lausub Höövelson.

Eesti Sumoliidu president Kaido Höövelson sõnab, et praegused spordirühma liikmed eesotsas maadleja Heiki Nabi, sõudja Tõnu Endreksoni ja laskesuusataja Kalev Ermitsaga on ajateenijatele suureks eeskujuks. «Ajal, kui Eesti noorte füüsiline aktiivsus väheneb ja ülekaaluliste hulk suureneb, on sportlike liidrite olemasolu hädavajalik. Sirge selja ja positiivse ellusuhtumisega tippsportlased aitavad hoida Kaitseväe mainet kõrgel,» räägib endine sumomaadleja.