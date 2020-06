Itaalia meedia: Sardiinia WRC etapp peetakse oktoobris

WRC kalender on praegu lahtine ja hetkeseisuga on kindlad vaid Türgi ja Saksamaa võidusõidu toimumisajad. Jaapani MM-etapp on hetkel plaanis, kuid selle toimumine ei ole sugugi kindel.

Samas on WRC promootor otsinud aktiivselt uusi võistluseid ja hetkel on võimalikud kandidaadid Lõuna-Eestis peetav Rally Dirtfish, Lätis toimuv Liepaja ralli ja Ypres-i võidukihutamine.

Hetkel on MM-sarjas peetud Monte Carlo, Rootsi ja Mehhiko etapid. Üldarvestuses hoiab 62 punktiga esikohta Sebastien Ogier (Toyota), valitsev maailmameister Ott Tänak on 38 punktiga viies. Meeskondlikus arvestuses hoiab esikohta Toyota 110 punktiga, teisel kohal asetseval Hyundail on 89 punkti. Kolmandal kohal oleval M-Sportil on kirjas 65 silma.