Raivo Aeg: kommunismiohvrite memoriaali kõrvale jalgpallihalli ehitada ei tohi

Raivo Aeg ütles ERR -ile, et nii justiitsministeerium, erinevad represseeritute organisatsioonid kui ka Maarjamäe memoriaali projekteerinud arhitektid leiavad, et jalgpallihall ei sobi mälestuskoha kõrvale.

«Jalgpall on juba oma olemuselt lärmakas aktiivne spordiala, need kaks ehitist lihtsalt omavahel olemuslikult ei sobi. Meie ettepanek on, et jalgpallihallile leitakse Tallinnas mõni muu koht, kus ei teki konflikti seal eesseisvate muude ehitistega,» ütles Aeg.