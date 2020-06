Mäkineni sõnul tuleb uute rallide MM kalendrisse lisamine spordialale ainult kasuks

Tänavune hooaeg WRC-sarjas on olnud väga kummaline. Sõidetud sai kolm esimest etappi Monte Carlos, Rootsis ja Mehhikos, kuid edasine on täiesti lahtine. Lõplik selgus WRC kalendri kohta peaks saabuma hiljemalt sel reedel, kui koguneb FIA spordinõukogu.

Praegu on paigas ainult kolme järgneva etapi toimumisajad, kuid maailmameistrite selgitamiseks jääb nendest vajaka. Selleks ongi WRC promootor Oliver Ciesla olnud mitmete riikide alaliitudega suhtluses, et laiendada tänavust kalendrit. See tähendab, et võimalik on MM-ralli toimumine nii Eestis kui ka näiteks Lätis.

Toyota rallimeeskonna pealik Tommi Mäkinen võtab intrigeerivat olukorda stoilise rahuga. «Meie jaoks on kõik korras,» alustas Mäkinen intervjuud Soome meediale. «Muidugi oleks hea, kui kalender laieneks mõne võidusõiduga. Just uute rallide lisamine meeldis mulle rallisõitjana kõige enam, sest sai end jälle proovile panna. Tean, et mitmed praegused sõitjad on samal arvamusel.»