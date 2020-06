VIDEO ⟩ Koroonapausi Eestis veetnud Kangert: treenitud on hästi, ainult mägedest tunnen puudust

Kui rattamaailm on olnud kolm viimast kuud pausil, siis Eesti paremaid rattureid Tanel Kangert pole aega maha võtnud. «Kolm kuud on läinud ülikiiresti tagasi vaadates. Koduses karantiinis olnud, kontoris töötavad inimesed võivad ilmselt sama öelda, et praegune olukord paneb aja veelgi kiiremini jooksma,» tunnistas Kangert.

«Olen seda aega hästi ära kasutanud. Arendanud enda neid külgi, mida pole varasemalt jõudnud. Teenitud on hästi, ainult mägedest tunnen puudust. Seda simuleerida pole kerge ja ilusate ilmade saabudes pole puki peale ka himu istuda.»

Kangert veetis koroonapausi Eestis, kus treeningud looklevad enamasti siledal teel. Siiski otsis tipprattur võimalusi kodumaal ka veidi nukkide otsa ronida. «Pärnakana sõidan eelkõige kodukandis, kuid vahelduse mõttes käin ka Lõuna-Eestis, kus saab natukenegi üles-alla sõita. Suur vahe on sõita viis tundi sadulast välja tulemata siledal pinnasel või paari kilomeetri tagant väikest tõusu võttes,» selgitas Kangert.

Ratturite jaoks on tänavune hooaeg olnud väga kummaline. Enne märtsi tegeleti pikalt ettevalmistusega, et kevadel heas hoos olla, kuid nüüd tuli veel kolm kuud treenida. Psühholoogiliselt võib selline asi tõeliselt kurnav olla, kuid Kangertil mingit tüdimust sellest ei tekkinud.

«Huvitaval kombel ei ole saanud villand treenimisest. Mul vedas ka, et hooaja algus läks täitsa täkkesse ja võib pidada tänavust karjääri üheks parimaks. Veebruaris ja märtsis läks kõik hästi ja see paus mind sugugi ei morjenda,» nentis Eesti tipprattur.

«Füüsisele on see isegi pigem hea. Ma ei kiusa ennast ja igasuguste traumade oht on treeningutel üsna väikene võrreldes võistlustega. Valmisolek on seetõttu isegi parem, kui ta koroonapausita oleks olnud.»

Kui Eestis olid koroonapiirangud üsna leebed ja ratturid said rahulikult välitingimustes kilomeetreid mõõta, siis Kangerti meeskonnakaaslastel niivõrd hästi ei vedanud. See võib Kangerti hinnangul eestlastele hooaja lõpus kasuks tulla. «Ma päris täpselt ei tea, sest see oleks justkui nina alla hõõrumine, et Eestis lausa soovitatakse väljas liikuda. Ma ei kujuta ette, mis tunne oleks olnud lastega peredel kuus nädalat kodus istuda nagu seda Hispaanias tuli teha.»

Kui Eesti teine profirattur Martin Laas sõitis mõned päevad tagasi meeskonnaga Itaaliasse treeningule, siis Kangerti leivaisa EF Education First hoiab üsna madalat profiili. Järgmise hooaja programm on veel koostamisel ja informatsiooni jagatakse, kui selleks tuleb õige aeg. «Minu arust on minu meeskonna käitumine väga õige. Ei püüta tähelepanu mingite kuulujuttude või libauudistega. Tiim mõtleb kõik väga põhjalikult läbi, et võistlejatega oleks kõik võimalikult turvaline,» ütles Kangert.

Rahvusvaheline Rattaliit on World touri kalendri juba paika pannud ja võistlejad tasapisi saavad vaadata, millal midagi neile sobivat toimub. Kangert sellest väga ei hooli, sest tema lemmikud võidusõidud on jätkuvalt samad ja pole vahet, millal nad täpselt hooajal toimuvad. «Kui mul on võimalus sõita Liège-Bastogne-Liège ühepäevasõitu, Šveitsis toimuvat Romandia velotuuri, Tour de France'i või Giro d'Italiat, siis on juba hästi. Oluline on võidusõit ise, mitte toimumisaeg.»

«Kindlasti ka Dauphine velotuur, kuid see on esimene võidusõit minu kalendris. Pean kõvasti forsseerima end juulis, et kohe valmis olla,» arvas Kangert.