Briti peaminister kuulas jalgpallitähte ja toetab vähekindlustatud lapsi

22-aastane Inglismaa jalgpallikoondislane on viimasel ajal üha enam sõna võtnud sotsiaalsetel teemadel. Rashford soovis, et Suurbritannias oleks vähekindlustatud koolilastel oleks tagatud tasuta koolilõuna ka suvevaheajal.

Rashford postitas sisuka kirja oma Instagrami kontole ja see sai kiiresti väga palju toetust. See kogus enam kui 380 000 inimese poolehoiu, nende seas mitmed jalgpallitähed üle maailma.

Nüüd sai Rashford teate, et tema töö kandis ka vilja. Suurbritannia peaminstri Boris Johnsoni kõneisik kinnitas jalgpallurile, et enam kui 1,3 miljonile lapsele tagatakse söögikord ka suvisel ajal.

Noor jalgpallur on koroonapausi ajal osalenud mitmes heategevuskampaanias. Tema abil on just Suurbritannia toidupangale annetatud enam kui 22 miljonit eurot.