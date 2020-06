Bayern kindlustas kaks vooru enne hooaja lõppu ajaloolise meistritiitli

Enne tänast mängu oli Bayerni edu lähima konkurendi Borussia Dortmundi ees seitse punkti. Dortmundil on maksimaalselt võimalik teenida veel üheksa silma ja see tähendas, et Bayern kindlustab võidu korral kaheksanda järjestikulise ning kokku 30. Saksamaa kõrgliiga meistritiitli.