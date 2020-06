Mölder: Maarjamäe sisehalli projektile vee peale tõmbamine poleks õiglane

«Väga lihtne on välja tulla ning öelda, et mulle ei sobi ja leidke uus koht. Kui justiitsminister leiab, et jalgpall on oma olemuselt lärmakas aktiivne spordiala, siis tuleks leida lahendusi selle leevendamiseks,» lausus Mölder. Ta toob näiteks, et võiks paigaldada müratõkkeseinad. «Nüüd on ikka eriti küündimatu süüdistada halliehitajaid ja tõmmata projektile pidurit. Selline jäik suhtumine pole jalgpallihuviliste suhtes õiglane ega ka aktsepteeritav,» leiab ta.