Kalev/Cramo eesotsas toimub suur vangerdus

2009. aastal klubi mänedžeriks saanud Sibula ametiajal võitis Kalev/Cramo kaheksal korral Eesti meistritiitli ja kerkis VTB Ühisliigas peksupoisi rollist regulaarseks play-off'i koha taotlejaks.

«Mul on olnud au olla Eesti edukaima korvpalliklubi tegemiste juures üle kümne aasta. See töö on olnud pingeline, aga pakkunud unustamatuid emotsioone. Jään kindlasti ka tulevikus klubi tegemistele kaasa elama. Aitäh nende aastate eest kõigile koostööpartneritele, klubile, kaastöötajatele ja fännidele,» sõnab Sibul.

Sibula tööpõld hõlmas kümneid erinevaid toiminguid, alustades mängijatega läbirääkimiste pidamisest ja lõpetades VTB Ühisliiga raames Venemaa avarustes punktist A punkti B jõudmiseni.

«Just need emotsioonid, mis selle tööga kaasnevad, on olnud erilised. Võtame näiteks 2013. aasta Eesti meistrivõistluste finaalseeria teise mängu Tartu vastu. Meile tundus toona, et pidime mängima mitte ainult tartlaste, vaid ka kohtunike vastu. Ja siis pani Tanel Sokk üle kolme mehe käte hullu viimase sekundi viske sisse. See oli ka pingilt mängu jälginuna täiesti kirjeldamatu tunne,» meenutab Sibul.

«Eks muidugi oli ka vastupidiseid hetki, aga see kõik käib spordi juurde,» muigab mänedžer. «Kui Ühisliigas jagati veel iga koha eest preemiat, siis mäletan, et üks Frank Elegari eksitud vabavise läks meile maksma 60 000 eurot. Samuti meenub, kuidas selline mees nagu Gary Wilkinson meil mängis ja pani ühes tasavägises Ühisliiga mängus lõpuhetkedel puhta katte – ta isegi ei liigutanud! -, mille rootslasest kohtunik veaks vilistas. Pöördusime pärast mängu kohtunikekogu poole, kus tehti põhjalik analüüs. Hiljem pole see kohtunik enam Ühisliigas mänge vilistanud.»

Sibul tunneb siirast rõõmu, kuhu Kalev/Cramo kümnendiga välja purjetada on suutnud.

«Ühisliigaga liitudes oli kõigil superhea meel, kui me terve hooaja peale kaks mängu võitsime. Nüüd on asi läinud aga nii kaugele, et kui kaotame kaks mängu järjest, siis on üldsuses tunda nurinat. Siit võib igaüks teha oma järeldused. Et me oleme suutnud nii kaua Ühisliigas kaasa lüüa ja suurt korvpalli siinsetele inimestele pakkuda, selle eest võiksid korvpallisõbrad olla tänulikud eelkõige just klubi juhtidele ja toetajatele, kes on vajalikud vahendid leidnud,» leiab Sibul.

Kalev/Cramo tänab Kaarlit tehtud töö ja saavutatud arengu eest ning soovib talle edaspidiseks kõike paremat. Mänedžeri ametikohale asub klubis varasemalt turundusjuhi positsioonil olnud Ramo Kask, kes on tegelenud kümnevõistlusega ja esindanud Eesti koondist korduvalt Euroopa karikavõistlustel. Sibul jääb kuni sügiseni klubi juurde nõuandjana.