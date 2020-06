Eestist tuule tiibadesse saanud võrkpallur sai Venemaa passi

Kiievis sündinud Pašitski kolis noorena Riiga ning seal nakatus ka vollepisikusse. Esimesed profisammud tegi ta aga Eestis, mistõttu on ka tema mängijalitsents jätkuvalt meie alaliidu templiga. Pärast Maarjamaalt lahkumist pallis ta esiti Prantsusmaa kõrgliigas, kust siirdus edasi Poola. Seal püstitas ta näiteks ühe hooajaga ka blokirekordi, kui sulustas resultatiivselt 116 vastaste rünnakuüritust.

Kolm aastat tagasi siirdus ta Venemaale, kui lõi käed Kemerovo Kuzbassiga, kellega tuli eelmisel kevadel ka riigi meistriks. Uuest hooajast tõmbab Pašitski selga Peterburi Zeniti särgi, kus ootab teda ees varasem peatreener Tuomas Sammelvuoga, kes on paralleelselt ka Venemaa koondise loots.

Kaks päeva tagasi Ukraina meediale antud intervjuus sõnas Pašitski samamoodi, et peab ennast rohkem venelaseks kui ukrainlaseks. Kui aga talt uuriti, kui tõenäoliseks peab ta Venemaa koondisesse murdmist, oli ta vastus järgnev: «Leian, et Venemaa keskblokeerijad on maailmas ühed paremad. Olen elus piisavalt rahvusvahelisi mänge kogenud ja oskan neid võrrelda. Aga, kui ma peaksin kutse saama, siis olen kohe valmis.»