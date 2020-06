Kanteri endine treener andis oma hoolealuse osas tõelise tormihoiatuse

Eelmise nädala keskel Oslos toimunud võistlusel sai rootslane parimal katsel kirja 65.92, kuid pühapäeval Södertäljes ei saanud Stahl üldse tulemust kirja. Hafsteinssoni sõnul ei maksa sellest tonti näha, sest suures plaanis on rootslane ikkagi hirmuäratavalt heas vormis.

«Ma ei muretse. Meil on praegu treeningutel väga palju positiivset: ta on äärmiselt tugev ja plahvatuslik. Ta taastub praegu tugevast jõutrennist, mistõttu pole esimestel võistlustel tehnikat veel paika saanud,» sõnab juhendaja ja lööb seejärel letti jahmatava numbri.

«Mina olen hooaja suhtes elevil. Alles eelmisel nädalal heitis ta allatuult 71.20. Võin ausalt öelda, ta pole kunagi varem seda teinud. See on täiesti hullumeelne,» jätkas juhendaja, kes tüüris omal ajal Gerd Kanteri olümpiavõitjaks.

Stahli isiklik rekord 71.86 on heidetud mullu juunis, kettaheite maailmarekord on 74.08 ja kuulub 1986. aasta suvest sakslase Jürgen Schulti nimele. Üle 73 meetri on ketast lennutanud veel ka Virgilijus Alekna ja Kanter.