Eesti jalgpall vajab VARi

Selleks ajaks on mängitud kaks nö VARi vaba hooaega ja tekkinud mitmeid probleeme, mida saaks varem ära hoida. See tähendab, et tegelikult oleks video abikohtunikku vaja Eestis juba täna, sest liialt palju on vahejuhtumeid, kus ühele või teisele meeskonnale tehakse selgelt liiga. Kohtunikud on teinud mitmeid kaheldavaid otsuseid ning see tekitab pahameelt neile, kellele need reaalselt kahju toovad.