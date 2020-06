Saksamaa WRC-ralli korraldajad said muserdava uudise

Nimelt avaldati täna Saksamaal, et kõik suured massikogunemised on keelatud vähemalt oktoobri lõpuni. MM-etapi korraldajad on aga varem öelnud, et nemad ei tule piletimüügita toime ehk kui valitsus ei luba suurt hulka pealtvaatajaid, on organiseerijatel vesi ahjus.

MM-sarjas on tänavu sõidetud vaid kolm etappi, kuid võistluse turunduspoole eest hoolitsev WRC Promoter ja Rahvusvaheline autoliit FIA näevad palehigis vaeva, et hooaega päästa. Näiteks on ühendust võetud mitmete väiksemate rallidega, et ehk on nemad nõus ühte etappi korraldama. Avalikuks on tulnud kõnelused nii Eesti, Läti kui ka Belgiaga.

Lähituleviku tähtsaim päev on kindlasti ülehomme, mil koguneb FIA nõukogu ja kust on oodata uudiseid edasise võistluskalendri osas. FIA president Jean Todt ütles paar päeva tagasi, et MM-hooaeg jätkub septembris.