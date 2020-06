AMETLIK ⟩ Eestile pakutakse võimalust võõrustada WRC-etappi

Lähipäevil on selgumas käesoleva aasta autoralli maailmameistrivõistluste edasine kalender. Koroonaviiruse pandeemiline levik on jätnud ära ridamisi algselt toimuma pidanud rallisid ja praeguseks on selge, et MM-tiitlite väljaandmiseks peab toimuma vähemalt seitse etappi. Selleks, et see toimuda saaks, tuleb leida uusi lahendusi. Eesti korraldusmeeskond on valmis neid leidma ja pakkuma ning nii on oodatust varem tekkinud väga suur tõenäosus, et esmakordselt toimub WRC-etapp Eestimaa teedel.

Rally Estonia direktor Urmo Aava: «Me oleme oma meeskonda ja võistlust koos Eesti riigi ja erasektori toetajatega ehitanud kümme aastat. 2014. aastal tunnustati meid parima Euroopa meistrivõistluste etapi tiitliga ja see avas meile järgmised uksed maailmas ning tutvustas Eesti riiki ja Rally Estoniat laiemalt. Peale kolme aastat FIA ERC Euroopa meistrivõistluste sarjas oli meile selge, et meie meeskond soovib liikuda absoluutse tipu suunas ja tuua Eestisse WRC etapp. Selle eesmärgi nimel asusime tööle 2017. aastal. 2018. aastal tegime testralli ja 2019. aastal esmakordselt maailmas ametliku WRC promotsiooniralli. See kõik on loonud aluse sellele, et saame pakkuda FIA’le ja WRC promootorile võistlust, mis on ühest küljest atraktiivne ja samas ka turvaline. Me saame tõestada, et autosport ei vaja ainult suuri turge vaid ka väikeseid ja kiireid innovaatoreid. Saan kinnitada, et meile on WRC promootori poolt tehtud pakkumine korraldada aastal 2020 WRC etapp Eestis. Oleme esitanud selleks erinevad taotlused erinevatesse institutsioonidesse. Vastused neile peaksime saama lähipäevil ja siis saame astuda läbirääkimistesse FIA ja WRC promootoriga. Eesmärk on saada Eestile ja Eesti autospordile parimad tingimused WRC etapi läbiviimisel ja maksimaalne ülemaailmne kajastus. Oluline on tegutseda ühise eesmärgi nimel nii, et kõik seotud osapooled kaasa arvatud FIA ja WRC promootor, saaksid sellest maksimaalse väärtuse. Kogu Rally Estonia meeskond ja Eesti autosport laiemalt on väga õnnelik ja meelitatud, et meile selline ettepanek on tehtud. Meie eesmärk üheskoos on teha parim sündmus, mis tagab Eesti riigile pikas vaates nii tuntuse kui majandusliku mõju.»