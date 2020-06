Kahekordne WRC-tšempion Grönholm naaseb võistlusrajale: olin abikaasale lubanud, et enam ma ei võistle...

Grönholm pole varem i20 Supercariga võistlusel osalenud. Tõsi, sõidukogemust on tal tänu testidele küll veidi olemas, ütles Markko Märtini endine suur konkurent ja meeskonnakaaslane Autospordile.

«Selliste autodega on palju kergem sõita kui varem. Jah, kui tahad kiire olla, peaksid rohkem testima, aga olen katsetanud ralliautosid, seega peaks mul tunnetus käes olema,» lisas Grönholm.

Muide, Höjles osalemiseks tuli Grönholmil oma naisele olukorda selgitada. «Olin talle lubanud, et ma enam ei võistle, mistõttu oli mul raske öelda, et lähen sõitma. Samas ei kihuta ma tõsises võidusõidus. Tähtis on seda nautida ja auto ühes tükis hoida.»