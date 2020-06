Sinjavski: rääkisime enne mängu, et võiks tulla suur skoor

«Enne mängu rääkisime [Vladislav] Kreidaga, et [mängudes Levadiaga] pole suurt skoori ammu olnud. Kunagi lõppes mäng 6:1. Rääkisime, et täna võiks suur skoor tulla, aga ei oodanud seda. Realiseerisime oma võimalused ja kaitse pidas hästi - kaitsjad olid väga tublid ning püsisime oma karistusalas kompaktselt,» kiitis teise värava löönud, kolmandale ehk Levadia omaväravale eeltöö teinud ning lõpetuseks ka «õige» väravasöödu kirja saanud Vlasi Sinjavski.

Flora peatreener Jürgen Henn lausus, et kindlasti on hea tunne põhimõttelist vastast võita, kuid ta rõhutab alati, et pilvedesse ei tohi tõusta ega lasta end liiga lihtsatest mängudest eksitada.