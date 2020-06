Martin Reim: mängu alguse värav andis kõik trumbid Florale

Levadia peatreeneril Martin Reimil on mõtlemisainet.

FCI Levadia jalgpallimeeskond pidi koduliiga 8. voorus tunnistama suure konkurendi FC Flora 4:0 üleolekut ja lasi turniiritabelis vahel käriseda 6 punktile. «Ma ei ütleks, et seda on liiga palju. Detsembrini on veel palju aega, kõike võib juhtuda,» ütles Levadia kapten Dmitri Kruglov.