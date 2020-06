Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava: Eestil on võimalik võtta jackpot

Samas toonitas endine tipprallisõitja, et praegu on vaja pead külmana hoida, sest MM-ralli korraldusõigus pole veel käes. «Loodan, et oleme lähipäevil nii palju targemad, et saame asuda ametlikesse läbirääkimistesse nii FIA (Rahvusvaheline autoliit) kui ka WRC Promoteriga (MM-sarja turunduspoole eest hoolitsev firma),» ütles Aava «Seitsmestele uudistele».