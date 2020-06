Rally Estonia korraldab WRC-etappi, DirtFish planeeriti algusest peale Eesti meistrivõistlusteks

Pärast tüli Rally Estonia ja Eesti Autospordiliidu (EAL) vahel alustasid viimased koostööd DirtFishiga, et Eests kõrgetasemeline võistlus pidada. Viimastel päevadel on aga olukord muutunud, erimeelsused lahendati ning koos töötatakse ühise eesmärgi nimel.

Tuleb märkida, et WRC-promootor tegi MM-etapi korraldamiseks pakkumise Rally Estonia asjapulkadele. Loogiline, sest Hõbe, Urmo Aava ja teised on juba aastaid korraldanud Lõuna-Eestis kvaliteetseid võistlusi. Kas see tähendab, et DirtFish ralli jääb ära?

«Rally Estonia raames oleme meie korraldamas WRC-etappi. DirtFish on algusest peale planeeritud Eesti meistrivõistluste etapiks ehk see on täitsa teine üritus. Mina pole pädev, et vastama, kas, millal ja kuidas see toimub,» ütles Hõbe raadio Kuku saates «Saade».

Viimastel päevadel pole DirtFish ralli korraldajad võistluse toimumise või ärajäämise kohta konkreetset infot jaganud. «Ärme rutta praegu sündmustest ette. Vaatame asjadele otsa siis, kui on selgus majas. Juhin tähelepanu, et räägime praegu MM-etapi Eestisse toomisest,» ütles EALi tegevjuht Janis Kaal Postimehele.

Rally Estonia korraldajad andsid mõista, et neile meeldiks, kui toimuks ka teine ralli. Üksteist nad segada ei tohiks, sest potentsiaalne MM-etapp planeeritakse septembri algusesse, DirtFishi võistlus toimuks umbes kuu varem.

Küll aga tuleb silmas pidada, et kahe ralli kiiruskatsed ei kattuks, kuna see on reeglitega keelatud. Hõbe sõnutsi peaks aga piisavalt võimalusi jaguma.