Andrea Adamo: Tänak ja Neuville teevad hiilgavat koostööd, olen õnnega koos

Nädala alguses kihutas meie põhjanaabrite juures Thierry Neuville, eile ja täna Ott Tänak. «Mina ja kõik teised oleme õnnega koos. Thierry ja Ott teevad hiilgavat koostööd. See tähendab, et saame tööd pooleks jagada ja palju rohkem saab tehtud,» rääkis Adamo DirtFishile.

«Otiga on hea koos töötada, sest tal on teadmised, mida ta tahab ja kuidas selleni jõuda. Selles osas on nad Thierryga väga sarnased, nende stiilid eriti ei erine. Nad usaldavad teineteist ja jagavad omavahel infot. Ott on kihutanud erinevate WRC masinatega, nii et kogemusi tal jagub.»