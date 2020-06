Reali äss tõusis legendist mööda, kuid Ronaldoni on veel pikk-pikk tee

Esimest korda sahistas kohtumises tegelikult võrku Valencia, kui nende ründaja Rodrigo jõudis 21. minutil sihile. Tõsi, videokohtuniku abil läks värav suluseisu tõttu tühistamisele. Märkimata ei saa jätta ka fakti, et Valencia pallis viimased paar minutit Lee Kang-ini punase kaardi tõttu vähemuses.

Zinedine Zidane'i hoolealuste eest lõi ühe tabamuse ründav poolkaitsja Marco Asensio, kaks tükki sai kirja kesktormaja Karim Benzema. Prantslane on nüüd Reali eest löönud 243 väravat, tõustes mööda legendaarsest ungarlasest Ferenc Puskasest.

Benzemast on klubi särgis rohkem tabamusi kõmmutanud neli mängijat: Santillana (290), Alfredo di Stefano (308), Raul (323) ja Cristiano Ronaldo (451).

Gallia kukk liitus Realiga 2009. aastal Lyoni Olympique'ist ning sõnas klubi ametlikule koduleheküljele, et poleks kunagi osanud sellisele saavutusele mõelda. Ta toonitas, et on Madridis väga rahul.