Lepinguta jäänud WRC-ässad konkureerivad tähtsa tööotsa nimel

Rehvide testimiseks on Pirellil vaja aga kogenud pilooti, kellel on praeguste WRC-autodega kogemust. Seega ei sobi tööks igaüks, pealegi läheb ju MM-sari loodetavasti varsti edasi.

Pirelli juht Terenzio Testoni ütles Autospordile, et tähtsale tööle kandideerivad näiteks Kris Meeke, Hayden Paddon, Jari-Matti Latvala ja Andreas Mikkelsen. Ralliportaal DirtFish kirjutab, et tõenäoliselt langeb valik Mikkelseni kasuks. Norralane kinnitas läbirääkimisi, kuid ütles, et allkirju pole veel antud.