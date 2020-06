Eestis elav Soome spordikuulsus üritas end abikaasa sõnul alkoholiga tappa

Palanderi viimaseks vigastuseks osutus 2011. aasta MK-etapil Söldenis suurslaalomis saadud trauma ning vähem kui aasta pärast õnnetut vahejuhtumit teatas soomlane, et spordiga on kõik. «Sa üritasid end alkoholiga tappa,» viitas tema naine intervjuud andes mehele.

43-aastane Palander tunnistas, et tema karjääri ei lõppenud nii nagu ta seda soovis. 2016. aastal osales ta Soome meistrivõistlustel ning mõtles siis sporti naasmisele, kuid keha polnud selleks valmis. Enam ta tagasitulekumõtteid ei mõlguta.

Palanderile ja tema abikaasale kuulub Eestis Ontika mõis, mis osteti just 2011. aastal. Mõisahotellis on 17 numbrituba ja klientidele pakutakse ka toitlustamist. Suviti on üleval olnud kunstinäitusi ja Riina-Maija Palander peab kinnistul hobuseid.