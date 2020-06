38-aastane Eesti korvpallikoondislane teeb tipptasemel vähemalt ühe hooaja veel

Eesti korvpalli 100. aastapäeva puhul ilmunud loos küsiti Andersonilt , kas ta punnitab tippkorvpalli veel vähemalt ühe hooaja, et püüda võimalust pääseda 3x3 korvpallis järgmisele suvele lükatud Tokyo suveolümpiale.

«Ma ei punnita üldse. Mul on endiselt motivatsiooni. Kui hooaeg algas ja sain mullu novembris olümpiavariandist teada, siis mõtlesin, et nii vinge. Hakkan karjääri lõpetama ja mul on veel selline võimalus midagi saavutada.