Saksamaa koondislane keeldus lepingupikendusest ja lahkub Manchester Cityst

Guardiola teataski, et kui City mehele ostja leiab, on mehel vaba voli lahkuda.

Sakslase lahkumise järel Cityl ääreründajate puudust ilmselt ei teki, sest valitseval Inglismaa meistril on sel positsioonil kasutada nii Raheem Sterling, Bernardo Silva kui ka Riyad Mahrez. Samas on räägitud, et kui Manchester City Meistrite liiga keeld jääb püsima, on mitmed staarmängijad klubist lahkumas.