Venelaste dopingupatud paljastanud Mclaren: tulemuste manipuleerimine on dopingust suurem probleem

Torontos peetud vastavateemalisel konverentsil andis Mclaren Reutersile intervjuu, kus hindas spordimaailma suurimateks probleemideks dopingut ja kokkuleppemänge. Samas tunnistas kanadalane, et viimane võib olla isegi suurem oht. «Sporti eristab teistest meelelahutusvaldkondadest ettearvamatus. Kokkuleppemängud röövivad spordilt kõige tähtsama tunnuse. Kui sport ei ole enam ennustamatu, väheneb kirg selle vastu ja see on tegelikult veel suurem probleem [kui doping].»