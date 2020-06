Kes tõstab Itaalias ihaldatud trofee pea kohale ja kuidas läheb peatreenerit vahetanud Klavani koduklubil?

Põnev on ka heitlus meistritiitli nimel. Oma üheksandat järjestikulist kõrgliiga trofeed ihkavale Torino Juventusele hingab tugevalt kuklasse üllatuslikult Rooma Lazio. Võimalus Juventuse hiilgavale seeriale punkti panna on veel ka Milano Interil, kellel on liidritest küll üheksa punkti vähem, kuid ka mäng vähem peetud.