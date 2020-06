Šveitsis võib tänavu toimuda WRC etapp

Koroonaviirus on Autoralli MM-sarja plaanid täielikult sassi löönud. Mitmed rallid on ära jäänud ja sarja korraldajad teevad tõsist tööd, et neile asendusi leida. Kui varasemalt on räägitud Eesti, Läti ja Ypresi rallist, siis nüüd on pilti tõusnud Šveitsis sõidetav Rallye du Valais.