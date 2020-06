F1 sarjas peetakse tänavu tõenäoliselt kaks Itaalia GPd

«On peaaegu kindel, et me korraldame teise Itaalia GP,» ütles Firenze linnapea. «Tegu oleks ajaloolise sündmusega. Mitte ainult mootorispordi jaoks, vaid ka Firenzele. Hoiame sõrmed pihus, sest pole kunagi olnud nii lähedal F1 etapile Mugello ringrajal.»

Itaalia meedia sõnul toimub Mugello GP 13. septembril, nädal pärast Monzat. Kusjuures see võib tähendada, et Ferrari vormelimeeskond peab oma ajaloo 1000 GP just Itaalias.