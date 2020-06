Koondislaste kukutaja: suure kella külge võitu ei pane, aga tögamiseks ikka paras

Kuigi paljud pidasid turniiri favoriitideks Eesti saalikoondilaste ühisvõistkonda, siis esikohaduellis tuli rahvusesinduse palluritel tunnistada Tartu Bigbanki paremust. Koondise üks liidreid Robert Täht sõnas, et Tartu suutis liival paremini hakkama saada, kuna on tänavu rohkem rannavollet harjutanud. Tammearu nõustus selle väitega, kuigi tõi välja, et ka osad koondislased – Kristo Kollo ja Oliver Venno – osalesid möödunud nädalavahetusel Rakveres toiminud rannavolle karikasarja avaetapil.

Kuigi tänane 4x4 lahendus polnud päris tavapärane rannavõrkpall oli see pärnaka sõnul originaalile päris lähedal. Seda vaatamata asjaolule, et reeglid olid saali omad. «Pigem oli see rannavõrkpall ikkagi. Juba seepärast, et see toimus liival. Siin on kogu hüppamine täiesti teine ja pole päris nii, et tuled saali põrandalt ja hakkad täiega paugutama. Siin tuleb ikkagi ka mõelda ja tehniline pool on tähtsam,» leidis Tammearu.