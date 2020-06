Lewandowski kirjutas rasvaselt enda nime Saksamaa kõrgliiga ajalukku

Freiburgi vastu kaks tabamust kirja saanud Lewandowski on tänavu Saksamaa kõrgliigas löönud koguni 33 väravat ning sellega võttis ta endale enim ühe hooaja jooksul skoorinud välismaalase tiitli. Varasemalt hoidis antud tähist enda käes Pierre-Emerick Aubameyang, kes Dortmundi Borussia rivistuses 2016/17 hooajal kõmmutas 31 väravat.

See tähendab, et Lewandowski vajaks viimases voorus Wolfsburgi vastu koguni seitset tabamust. Tegemist on ilmselgelt võimatu ülesandega isegi sellise suurusjärgu tähe jaoks nagu Lewandowski.