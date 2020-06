Rooney: Kloppi juhendatav Liverpool võib domineerida nagu Fergusoni United

Rooney tunnistab endise Unitedi ja Evertoni mängumehena, et tal pole just kõige kergem vaadata, kuidas Liverpool hetkel lihtsalt kõiki võidab. Siiski aumehena saab ta aru, et Liverpool ongi ehitanud nõnda hea mänguplaani, millele on väga raske vastu saada.

«Ma ei taha, et nad üldse midagi võidaks, aga armastades jalgpalli pean tunnistama, et nad mängivad nagu tõelised meistid. Seega pole ükski karikas neile lihtsalt kätte tulnud,» selgitas Rooney.

See paneb arutlema, et kas tõesti võib alata nüüd pikem Liverpooli ajastu, kus võidetakse järjepanu mitmeid meistritiitleid. Kui Jürgen Klopp ise sellist asja ei usu, siis Rooney on veendunud, et Liverpool võidab veel palju.

Klopp selgitas, et Sir Alex Fergusoni United oli teistest lihtsalt nii palju tugevam, et konkurents sisuliselt puudus. Nad tegid Inglismaa kõrgliigas, mida ise soovisid. Täna on hoopis teine seis, sest mitmed meeskonnad suudavad meistritiitli nimel võidelda ja maailma raputab ka koroonaviirusest tulenevad finantsilised probleemid.