Venemaa esimene NBA meister karjääri lõpetamisele ei mõtle

«Operatsioon möödus veatult ja Timofey tunneb ennast hästi. Seda, kui kaua läheb aega taastumiseks on hetkel väga raske öelda, kuna tal pole veel õmblusedki eemaldatud,» sõnas agent Maxim Šarifjanov, kes kinnitas, et Mozgovi lähiaja suurim eesmärk on Venemaa koondise aitamine Tokyo olümpiamängudele.