Kalev/Cramo soovis liituda Euroopa tugevuselt teise klubisarjaga

BC Kalev/Cramo alustas uueks hooajaks komplekteerimist🏀11 aastat klubi mänedžer olnud Kaarel Sibula töö võtab üle klubis varasemalt turundusjuhi ametil olnud Ramo Kask. BC Kalev/Cramo tänab Kaarlit tehtud töö ja saavutuste eest ning soovib talle edu edaspidiseks🙌👏 --- BC Kalev/Cramo has decided to make changes in their front office. Kaarel Sibul will not continue as a team general manager. The position will be filled by marketing manager Ramo Kask. BC Kalev/Cramo would like to thank Kaarel for all his work and effort during the past 11 years🙌👏 #KalevCramo

