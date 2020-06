Märk maas: rootslasest maailmameister heitis sel aastal esimesena ketta üle 70 meetri

“Treener Vesteinn Hafsteinsson ütles, et see oli hea heide, aga mul on eel varu. Olin ettevaatlik ja hoidsin natuke tagasi,” sõnas Rootsi vägilane kohalikule meediale.

Pikki aastaid Gerd Kanteri treenerina tegutsenud Hafsteisson tunnistas, et tema hoolealune on heas vormis. «See on alles algus. Daniel on suurepärases vormis, kuid polnud seda veel võistlustel näidanud. Tal oli sellist viset pärast esimesi võistlusi vaja.»