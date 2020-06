Liverpool jäi linnarivaaliga hätta, Chelsea sai raske võidu

Chelsea oli esimesel poolajal domineerivam pool, kuid ei suutnud üleolekut väravaks vormistada. Edu haaras hoopis 43. minutil Kourtney Hause väravast Aston Villa.

Londoni Chelsea hoiab pärast võitu Inglismaa kõrgliigas neljandat kohta. Aston Villa on 19. positsioonil. Liverpool on endiselt kindel liider ja Everton on 12. kohal.