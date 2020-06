Djokovic ei rutanud koroonaproovi andma, kuna ei tundnud ühtegi sümptomit

«Andsin Monacos positiivse COVID-19 testi. Tahan olla kindel, et kõik kes minuga kokku puutusid, laseks ennast testida ja võtaksid tarvitusele vajalikud ettevaatusabinõud,» kirjutas Dimitrov sotsiaalmeediasse. Djokovici jaoks oli see esiti aga kui haneselga vesi.

«Ma isiklikult ei poolda vaktsineerimist ja ma ei tahaks kedagi kohustada seda tegema selleks, et saaks reisida,» rääkis ta siis. «Mis juhtub, kui see muutub kohustuslikuks? Pean siis otsustama. Mul on ses osas oma arvamus ja ma ei tea, kas see võib muutuda.» rääkis Djokovic, kes võitis tänavuse esimese suurturniiri, Austraalia lahtised meistrivõistlused jaanuaris.