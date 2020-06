Lätlased haarasid ralli MM-etapi härjal sarvist: intervjuu ajendas WRC Promoteriga ühendust võtma

Liepaja ralli korraldaja RA Eventsi pealik Raimonds Strokšs avaldas, et läbirääkimised ralli MM-sarja turunduspoole eest hoolitseva WRC Promoteriga said alguse veidi tavatul moel. Promotoori tegevjuht Oliver Ciesla ütles ühes intervjuus, et nad kaaluvad etappide korraldamiseks kõiki võimalusi.