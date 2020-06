Koroonaviirus tennisemaailmas: teine Djokovici turniiril osalenud pallur andis positiivse proovi

Mõlemad tennisist võtsid osa maailma esireketi Novak Djokovici korraldatud Aadria tenniseturniiri Zadari osavõistluselt. Täna oleks finaalis pidanud vastamisi minema Djokovic ja Andrei Rublev (ATP 14.), kuid pärast Dimitrovi positiivset testi otsustati see ära jätta.

Coric postitas sotsiaalmeediasse postituse, kus vabandas põhjustatud kahju eest. «Ma soovin kõiki teavitada, et andsin positiivse koroonaproovi. Kõik, kes minuga viimastel päevadel kokku on puutunud, peaksid laskma ennast testida. Ma vabandan kahju eest, mida võisin põhjustada. Mu enesetunne on hea ja sümptomid puuduvad. Püsige kõik terved.»