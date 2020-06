Legendaarne korvpallihääl Tarvo Villomann: spordireportaažide üldine tase on kõvasti tõusnud

Korvpall on läinud jõulisemaks ja kiiremaks. Kombinatsioone nii palju enam ei tehta, kui hallil ajal see kombeks oli. Mäng on ise läinud nii kiireks, et kombinatsioone ei jõuagi üles võtta. Mingid liikumised on ikka alati olemas ja need tehakse ära, aga just see atleetlikkus on peamine erinevus. Pikkade osakaal on läinud palju suuremaks. Kui juba 210 cm pikkused mängijad viskavad kolmeseid, siis mis rääkida veel väiksematest. Visketäpsus on ka üles läinud. Praegu on kolmeste protsent mõnel meeskonnal ikka väga hea. Ütleme 10-15 aastat tagasi sellist asja veel polnud. Olid üksikud mehed, nagu Kuusmaa ja Kullamäe, kes loopisid kõvasti, aga praegu võivad juba kõik kolmese tagant ära panna.