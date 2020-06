Mikkelsen WRC karjäärist: ma ei anna mitte mingil juhul alla

«Ma ei anna mitte mingil juhult alla,» ütlesin norralane Dirtfishile. «Ma tahan sarja naasta. Viimased paar aastat Hyundais olid nii tulemuste kui ka auto suhtes keerulised. Aga ma tean, et suudan endiselt kiire olla ja mul on veel sarjale kõvasti pakkuda.»

Mikkelsen teab, et kohtade vähesuse tõttu ei ole praegu sarja naasta, kuid korralik rahaline toetus peaks sellele abiks olema. «Mul on raha, mida karjääri investeerida. Aga ma ei maksa sõitmise eest, mis kuskile ei vii. Ma olen valmis investeerima, kui mul on seal meeskonnas tulevikku. Praegu ei ole kerge autosid rentida ja pean ilmselt ootama järgmise aastani.»