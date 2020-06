Kyrgios: Aadria turniiri korraldamine oli lollus

Eile andis sotsiaalmeedia vahendusel bulgaarlane Grigor Dimitrov (ATP 19.) teada, et on nakatunud koroonaviirusesse, täna tuli samasuguse teatega välja horvaat Borna Coric (ATP 33.). Turniiri finaal jäeti nakatumiste tõttu pidamata, kuid mängijad olid omavahel tihedas kontaktis. Näiteks Aadria tuuri Zadari osavõistlusel mängisid tennisemängijad korvpalli ja kätlesid pärast mängude lõppe.

Austraallane on ka varem koroonaviiruse teemal sõna võtnud. Näiteks mõistis Kyrgios teravalt hukka US Openi korraldajate otsuse turniir algsel kuupäeval läbi viia.

Aadria tuuri korraldajad ütlesid pressiteates, et on järginud kõiki nõudeid. «Oleme terve aja järginud epidemioloogilisi nõudeid. Mitte ühelgi Grigoriga kokkupuutes inimesel ei olnud ühtegi sümptomit. Suhtleme tihedalt terviseametnikega, et kõik Dimitroviga kokku puutunud inimesed saaksid täna testi anda.»